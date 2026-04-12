Kayserispor'un Bahtsız Dönemi
Kayserispor'un Bahtsız Dönemi

12.04.2026 13:44
Erling Moe yönetiminde 6 maçta 1 galibiyet alan Kayserispor'un düşme hattındaki durumu kritik.

Kayserispor, Norveçli teknik direktörü Erling Moe ile çıktığı maçlarda sadece 1 kez kazanabildi.

Süper Lig'de küme düşme hattında bulunan Kayserispor, bir türlü istediği sonuçlara imza atamıyor. Bu sezona Alman teknik direktör Markus Gisdol ile başlayan, sonrasında Radomir Djalovic ile devam eden, en son olarak da Erling Moe ile lig yarışı sürdüren Kayserispor, bir türlü istediği puanlar toplayamıyor.

Norveçli teknik direktör Erling Moe ile 6 lig maçına çıkan sarı kırmızılılar, sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerine karşı 4 kez kaybeden, 1 kez de berabere kalan Kayserispor 4 puan topladı. Bu maçlarda sadece 3 gol atan Kayserispor, kalesinde ise 11 gol gördü.

Taraftarların da tepki gösterdiği, istifaya davet ettiği teknik direktör Moe'nin Kayserispor'un başında çıktığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Gençlerbirliği-Kayserispor: 0-0

Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Samsunspor-Kayserispor: 2-1

Kayserispor-Karagümrük: 1-0

Kasımpaşa-Kayserispor: 2-0

Kayserispor-Fenerbahçe: 0-4 - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Teknik Direktör, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Advertisement
