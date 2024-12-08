Kayserispor'un Geç Gelmiş Galibiyeti

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Kayserispor Kulübü Genel Sekreteri Rıza Erkut Yurdemi, Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'u 2-0 yendikleri maçla ilgili "Bu, bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti." dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Yurdemi, maça moralle başladıklarını söyledi.

Galibiyetten dolayı mutlu oldukları aktaran Yurdemi, şunları kaydetti:

"Maça moralle başladık. Bu bizim hak ettiğimiz geç gelmiş bir galibiyetti. Bundan sonrası için de kenetleneceğiz. İnşallah Antalya'dan yüzümüz gülerek döneriz. Kart cezalımız, santrafor eksikliğimiz vardı. Ama arkadaşlar kenetlendiler, oynamayı bildiler. Gerçekten Kayseri halkına yakışır bir galibiyet hediye ettik. Daha da farklı bitebilirdi. Bundan sonraki maçlarımızı daha farklı bitirmeye gayret göstereceğiz."

Rıza Erkut Yurdemi, Kayserispor'un vergi borcuna ilişkin soru üzerine, "SGK ve vergi borcumuzla ilgili yapılandırma yapmamız gerekiyor. İnşallah lisansımızı alacağız. Kayserispor'a hiçbir şey olmayacak, merak etmeyin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da galibiyetten dolayı tebrik ettiği Kayserispor'un ligi iyi yerde tamamlayacağını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayserispor'a destek olan taraftarlara teşekkür etti.