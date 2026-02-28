Kayserispor’un Yeni Başkanı Nurettin Açıkalın. - Son Dakika
Kayserispor'un Yeni Başkanı Nurettin Açıkalın.

Kayserispor'un Yeni Başkanı Nurettin Açıkalın.
28.02.2026 13:38
Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda Nurettin Açıkalın, yeniden başkanlığa seçildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, geçmiş döneme ait faaliyet raporlarının okunmasıyla başladı.

Divan başkanı olarak seçilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarafından oylamaya sunulan raporlar kabul edildi.

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Nurettin Açıkalın, oy birliğiyle tekrar başkanlık görevine getirildi.

Genel kurulda konuşan Açıkalın, sezon başında transfer tahtasını açmak için 4 milyon avro ödeme yaptıklarını ve ara transfer döneminde de 700 bin avro ödemek zorunda kaldıklarını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden beri kulübe hizmet etmek için mücadele verdiğini ifade eden Açıkalın, "Herhangi bir alacak verecek konusu olmadan ilerleteceğimizi beyan ettik, taahhüt ettik. O şekilde de ilerletiyoruz. Bağış veya sponsorluk adı altında elimizden gelen her şeyi bu kulüp için yapıyoruz." dedi.

Kulübün mali durumuna da değinen Açıkalın, şunları kaydetti.

"Geçen yıl şubat ayında yaptığımız kongrede açıkladığımız borç miktarı 1 milyar 320 milyon liraydı. Bu miktar 38-39 milyon avroya tekabül ediyor. Şimdi ise borcumuz 900 milyon lira civarında. Bu da aşağı yukarı 15-16 milyon avroya tekabül eder. Biz bir taraftan borcu azaltmak için diğer taraftan da kulübün güncel harcamaları için mücadele ediyoruz. Kayserispor Kulübünün yıllık 15 milyon avroya yakın gideri var. Dolayısıyla hem bu giderleri ödeyip hem borcu bu miktarda azaltmak, ciddi anlamda bir yönetim başarısıdır."

Şehirdeki iş insanlarından Kayserispor'a daha fazla destek talep eden Açıkalın, sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Natura Dünyası Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı maçı kazanarak ligde kalma yolunda önemli bir virajı geçeceğine inandığını kaydetti.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da şehrin tüm dinamiklerinin Kayserispor etrafında toplanması gerektiğini belirtti.

Kulübün son yıllarda mali anlamda profesyonel olarak yönetildiğinin altını çizen Ersoy, "Bu kadar az borcu olan nadir Süper Lig takımlarından biriyiz. İnşallah bu yıl kümede kalırsak önümüzdeki sezon çok farklı bir Kayserispor sahada olacak." ifadelerini kullandı.

Nurettin Açıkalın'n başkanlığındaki Kayserispor Kulübünün yönetim kurulunda şu isimler bulunuyor:

Rıza Ekut Yurdemi, Süleyman Akın, Mehmet Anadut, Murat Ekşi, Gökhan Gülen, Beyhan Hatın Köseoğlu, Ferhat Temizer, Adnan Elmaağaçlı, İlyas Beğendik, Hasan Aki, Ali Sofularlı, Aydın Yergin, Ali Fidan, Savaş Develioğlu, Furkan Güven

Kaynak: AA

Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor’un Yeni Başkanı Nurettin Açıkalın. - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayserispor’un Yeni Başkanı Nurettin Açıkalın. - Son Dakika
