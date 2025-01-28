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Kayserispor'un yeni Teknik Direktörü Sergej Jakirovic oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Sivasspor mağlubiyeti sonrası Teknik Direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü 48 yaşındaki Bosna-Hersek kökenli Hırvat Sergej Jakirovic oldu. Son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran tecrübeli Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile Kayserispor 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Kayserispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sergej Jakirovic ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Son olarak Dinamo Zagreb'te görev yapan Teknik Direktör Sergej Jakirovic, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa ve Konferans Ligi maçlarında başarılı sonuçlar almış ve Ulusal liglerde ise maç başına 2 puan ortalaması yakalamıştır. Anlaşmanın hem Sergej Jakirovic'e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic ile yarın saat 12.00'de stadyumda resmi sözleşme imzalayacak. - KAYSERİ