Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Cardoso'nun pasıyla topla buluşan Bourabia'nın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
62. dakikada Cardoso'nun sağ kanattan içeri gönderdiği topu Mane kafayla Hasan Ali'ye aktardı. Hasan Ali'nin gelişine sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
65. dakikada Hasan Ali'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Attamah'ın kafa vuruşunda top top az farkla üstten auta çıktı.
90+5. dakikada sağ kanattan Bahoken'in sert şutunda top kaleyi bulmadı.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Kayserispor: Bilal, Attamah, Jeanvier, Carole, Gökhan, Kartal (Boa Morte dk. 73), Bourabia (Ramazan dk. 84), Hasan Ali, Mane (Ackahdk. 84), Cardoso, Nazon (Bahoken dk. 63)
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Arif, Baran, Eray, Talha
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Adana Demirspor: Vedat, Arda Kurtulan, Semih, Tolga, Abdulsamet, Maestro, İzzet (Shehu dk. 64), Fougeu (Yusuf Sarı dk. 46), Tayfun, Ali Yavuz (Aymbetov dk. 79), Yusuf (Alioui dk. 88)
Yedekler: Murat, Manev, Burhan, Nourani, Osman, Ahmet
Teknik Direktör: Serkan Damla
Sarı kartlar: Kayra, Attamah, Bourabia, Bilal (Kayserispor), Abdulsamet, Shehu (Adana Demirspor) - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › Kayserispor ve Adana Demirspor Golsüz Berabere Kaldı - Son Dakika
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