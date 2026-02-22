Kayserispor ve Antalyaspor İlk Yarısı Golsüz Berabere - Son Dakika
Kayserispor ve Antalyaspor İlk Yarısı Golsüz Berabere

22.02.2026 14:39
Tredyol Süper Lig 23. haftasında Kayserispor ve Antalyaspor'un maçı ilk yarıda golsüz sona erdi.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Halil Umut Meler, Hüseyin Aylak, Selim Şenöz

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 29 Ramazan Civelek), Dorukhan Toköz, Furkan Soyalp, Benes, Cardoso, Mendes, Onugkha

Hesap.com Antalyaspor: Julian, Hüseyin Türkmen, Veysel Sarı, Giannetti, Paal, Soner Dikmen, Ceesay, Doğukan Sinik, Saric, Storm, Van de Streek

Sarı kart: Dk. 24. Ceesay (Hesap.com Antalyaspor)

Tredyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Zecorner Kayserispor-Hesap.com Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.

5. dakikada Dorukhan Toköz'ün sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Onugkha'nın kafa vuruşunda, kaleci Julian kapadığı köşeye gelen topu kontrol etti.

15. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Saric'in ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Van de Streek'in uygun pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

21. dakikada Kayserispor'da Brenet'in sağ kanattan ortasında, penaltı noktası üzerinde Onugkha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA

