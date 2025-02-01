Kayserispor ve Trabzonspor Beraberliği Değerlendirildi - Son Dakika
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Kayserispor ve Trabzonspor Beraberliği Değerlendirildi

Kayserispor ve Trabzonspor Beraberliği Değerlendirildi

Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Jakirovic ve Güneş, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

01.02.2025 19:49  Güncelleme: 19:57
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KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekibi Kayserispor, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, mücadele öncesi okunan milli marştan çok etkilendiğini belirterek, "Öncelikle olarak şunu söylemek istiyorum; maçın başında milli marş çalındı ve bütün stadyum milli marşa eşlik etti. Bu benim için çok etkileyiciydi. Normalde bu tarz durumları milli maçlarda görürsünüz. Bütün tribünün milli marşı söylemesi beni cidden çok etkiledi" dedi.

JAKİROVİC: ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİLER

Oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu söyleyen Jakirovic, "Maça gelecek olursak takımımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyiydiler. Çok iyi mücadele ettiler. 3 gündür buradayız. Tabii ki çok fazla şeyi değiştirecek durumumuz yoktu. Ama, takımdaki o enerjiyi sahada da gördük. Taktiksel plana bağlı kaldılar. Bu bizim için çok önemli bir noktaydı. Bugün çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama, maç içinde onlara karşı daha iyi oynadığımızı da gösterdiğimizi düşünüyorum. Bir çok gol fırsatı bulduk. Bunlardan yararlanamadık, çok kolay bir şekilde. Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: 2 PUAN KAYBETTİK, ÜZGÜNÜZ

Oyuna iyi başladıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş ise, "Kayserispor'un da bizimde sıkıntılarımız var ama buraya kazanmak için geldik. Rakibimizde kazanmak istiyordu. Maalesef, kendi oyunumuzun altında kaldık 2 puan kaybettik, üzgünüz. Oyunun başlangıcında oyuna iyi başlamadık. Rakip ilk yarının ortasına kadar daha iyiydi ama onlarında etkili atağı yoktu. Savunmada kalıp hızlı çıkışlarını bekliyorduk. Çok basit top kaybı yapınca Kayserispor'da bunları kullandı" diye konuştu.

'BASKI YAPMAYINCA ONLARA YARDIMCI OLDUK'

İlk yarının ortalarına doğru düşündükleri oyuna döndüklerini de söyleyen Güneş, "Oyuna döndük hem pas yaptık hem rakibin çıkmasını engelledik. kenardan getirdiğimiz ataklarda pozisyonlar bulduk ama gol bulamadık. İkinci yarı daha iyi oyun beklerken daha olumsuz bir oyunla ortaya çıktık. Oyuncu değişikliklerimiz de işe yaramadı. Kayserispor'un oyun yapısı bizi kontrol edip çıkma düşüncesi biz faul yapmayıp baskı yapmayınca onlara yardımcı olduk. Kötü bir oyun, kötü bir sonuç. Şu anda stoperde Savic'in dönüşü önemli geçen hafta yarım oynadı. Bu maçta tam oynadı. Yine de stoper alacağız genç ya da tecrübeli. Orta sahada da bakacağız gelişmelere göre. Bir başka mevki de olabilir. Eldeki oyunculardan gidip gitmeyeceği duruma göre de bakacağız. Zubkov'un transferi bitti hayırlı olsun iyi bir oyuncu umarım ki takıma katkı sağlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor ve Trabzonspor Beraberliği Değerlendirildi - Son Dakika

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