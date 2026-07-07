Kayserispor Yeni Sezon Öncesi Hazırlık Maçları Oynayacak

Kayserispor, yeni sezon öncesinde iki hazırlık maçı yapacak.

TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, yeni sezona hazırlıklarına sürdürüyor. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği ve Kasımpaşa ile hazırlık maçı oynayacak. Her iki maçında günü ve saati bu hafta belli olacak.

Kayserispor basın sözcüsü Emir Akpınar, antrenmanların verimli geçtiğini ve lige en iyi şekilde hazırlanmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. - KAYSERİ