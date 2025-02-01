Kayserispor Yönetimi: Daha İyi Olacağız - Son Dakika
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Kayserispor Yönetimi: Daha İyi Olacağız

Kayserispor Yönetimi: Daha İyi Olacağız

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Trabzonspor ile berabere kaldıkları maç sonrası umut verici açıklamalarda bulundu. Takımın iç sahada güzel bir hava yakaladığını ve bunun olumlu yansımalarını göreceklerini belirtti.

01.02.2025 21:07  Güncelleme: 21:10
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KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, 0-0 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İçeride güzel bir hava var. Bu havanın olumlu yansıyacağını ileriki günlerde daha iyi göreceğiz. Daha iyi olacağız" dedi.

Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, "Umut verici bir oyunla puanları bölüştük. Son dakikalarda kaçırdığımız pozisyonlar var. İyi bir takımız, daha iyi olacağız. Hocamızın verdiği çok önemli etkiler var. Taraftarın desteği muhteşemdi. Hepsine teşekkür ediyorum. Bu takımı anca bu kadar itebilirlerdi. Taraftarın 12'nci adam olduğunu bir kere daha gördük. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler. Kayserispor, Kayseri'nin çok önemli bir markası. Bu takımı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Soyunma odasında futbolcularımızı çok motive gördüm. Uzun zamandır kazanamıyorduk. Demoralize oluyorlardı. Ama şimdi gördük ki içeride güzel bir hava var. Bu havanın olumlu yansıyacağını ileri ki günlerde daha iyi göreceğiz. Daha iyi olacağız" diye konuştu.

RIZA ERKUT YURDEMİ: BU TAKIM DÜŞMEYECEK

Kayserispor Başkan Yardımcısı Rıza Erkut Yurdemi ise, "Bugün sahada güçlü bir takım, güçlü bir kondisyon vardı. Biz bugün 2 puan kaybettik. Bugünden sonra çok farklı bir Kayserispor izleyeceğinizi taahhüt ediyoruz. Bu takım düşmeyecek. Bu sene lige güvenle yanaşacağız. Kayseri halkına bu sene ligde kalmayı armağan edeceğiz. Gelecek sene yapılan transferlerle çok daha güzel bir senaryo çizeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Yönetimi: Daha İyi Olacağız - Son Dakika

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