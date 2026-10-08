Kayserisporlu futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Cezaevi\'nde çocuk ve gençlerle buluştu

Kayserisporlu futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Cezaevi'nde çocuk ve gençlerle buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig ekibi Kayserispor'un futbolcuları, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Kulüp açıklamasına göre Benhur Keser, Talha Sarıarslan, Muhammed Eren Arıkan ve Mamadi Camara, kurumdaki çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen futbolcular, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı futbolcular Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuk ve gençlerle bir araya geldi.
Açıklamada, "Futbolcularımız Benhur Keser, Talha Sarıarslan, Muhammed Eren Arıkan ve Mamadi Camara, Kayseri Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyarette bulundu." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
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