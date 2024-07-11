Kayserisporlu Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
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Spor

Kayserisporlu Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti. Lionel Carole, Nurettin Korkmaz ve Yaw Ackah gibi futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde çeşitli muayenelerden geçti. Sağlık kontrolleri ise devam edecek.

11.07.2024 09:50
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Süper Lig'de mücadele edecek olan Kayserisporlu futbolcular, sağlık kontrolünden geçti.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Aralarında Lionel Carole, Nurettin Korkmaz ve Yaw Ackah'ın bulunduğu sarı kırmızılı futbolcular, Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenelerinden geçti.

Sarı kırmızılı takımda sağlık kontrolleri bugün de devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserisporlu Futbolcular Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika

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