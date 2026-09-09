Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi

Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı\'na davet edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Camara, 25 Eylül'de Tanzanya ve 29 Eylül'de Nijerya ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için 21 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kampa katılacak.

Kayserispor'un futbolcusu Mamadi Caba Camara, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, ülkesinin milli takım aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edilmiştir. Futbolcumuzun, 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya ve 29 Eylül 2026 tarihinde Nijerya ile oynanacak milli karşılaşmalar için 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında yer alması planlanmaktadır. Futbolcumuz Mamadi Caba Camara'ya Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Tanzanya, Nijerya, Futbol, Afrika, Eylül, Gine, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurşun 12 yaşındaki Abbas’ın hayallerini vurdu Daha 2 hafta olmuştu Kurşun 12 yaşındaki Abbas'ın hayallerini vurdu! Daha 2 hafta olmuştu
Interpol kırmızı bültenle arıyordu Suç makinesi Türkiye’de yakalandı Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Suç makinesi Türkiye'de yakalandı
Rüşvet davasında sanıklara beraat Karar öncesi sözleri dikkat çekti Rüşvet davasında sanıklara beraat! Karar öncesi sözleri dikkat çekti
Türkiye İspanya ve Fransa’ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Altında tarihi hareket Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı
Okan Buruk’tan savunmaya neşter Sporting maçında sürpriz değişiklik Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

13:07
Günler sonra ortaya çıktı Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
Günler sonra ortaya çıktı! Serdal Adalı polislerin teklifini elinin tersiyle itmiş
12:53
Kılıçdaroğlu Anıtkabir’de Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
12:50
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Şanlıurfa’da katliam kaza: 4 ölü, 2 ağır yaralı
12:08
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
İmamın karısı müezzinin kapısına dayandı: Eşin ateşini söndürememiş, otobana çık
12:00
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek
11:52
Antalya’daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 13:32:58. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement