Kayserisporlu Mamadi Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi
Kayserispor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau A Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Camara, 25 Eylül'de Tanzanya ve 29 Eylül'de Nijerya ile oynanacak 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçları için 21 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kampa katılacak.
Kayserispor'un futbolcusu Mamadi Caba Camara, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mamadi Caba Camara, ülkesinin milli takım aday kadrosuna davet edildi. Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mamadi Caba Camara, Gine-Bissau Futbol Federasyonu tarafından 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Gine-Bissau A Milli Takımı'na davet edilmiştir. Futbolcumuzun, 25 Eylül 2026 tarihinde Tanzanya ve 29 Eylül 2026 tarihinde Nijerya ile oynanacak milli karşılaşmalar için 21 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında milli takım kampında yer alması planlanmaktadır. Futbolcumuz Mamadi Caba Camara'ya Gine-Bissau Milli Takımı formasıyla başarılar diliyoruz" denildi.
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