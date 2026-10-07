Kayserisporlu Moreno, Süper Lig hedefi için 20 gol atmayı planlıyor

KAYSERİSPOR'un 31 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Daniel Moreno, "Öncelikle takım ama bireysel amaçlarımız da var. Sezon başlamadan önce benim planladığım 20 gol atmak. Şu anda ise 15 gol kaldı. Biz planlarımız yapıyoruz ama Allah ne dediyse, kaderimiz neyse o ama benim amacım 20 gol atmak ve Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor'un sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'den kadrosuna kattığı Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Daniel Moreno¸ Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 19 puanla averajla liderlik koltuğunda oturan sarı- kırmızılı ekipte bu sezon 8 maçta forma giyip, 5 kez de fileleri havalandıran Moreno, takım dışında bireysel amaçlarının da bulunduğuna vurgu yaptı.

'ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM'

Ağustos ayında Kayserispor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Moreno Kayseri şehrini beğendiğini belirterek, "Kayseri'de olduğum için çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu takımda beni iyi karşıladılar. 'İyi ki geldim' diyorum. Benim ilk amacım Kayserispor'u layık olduğu yere Süper Lig'e taşımak. Bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İyi bir yoldayız. İyi başladık. İnşallah devamını getiririz. Şehir olarak gerçekten böyle beklemiyordum. Çok hoşuma gitti. Güzel bir şehir. Ailem beğendi. Onlar beğendiği için benim de çok hoşuma gidiyor. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum; müthiş bir taraftarımız var. Taraftarımıza tekrar söylüyorum her zaman bizi desteklesinler. Takımı layık olduğu yere taşımak için bizde elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

'AMACIM 20 GOL ATMAK'

Takımda aile ortamının olduğuna değinen Moreno, "Öncelikle takım ama bireysel amaçlarımız da var. Sezon başlamadan önce benim planladığım 20 gol atmak. Şu anda ise 15 gol kaldı. Biz planlarımız yapıyoruz ama Allah ne dediyse, kaderimiz neyse o ama benim amacım 20 gol atmak ve Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak. Maçta gollerden sonra yaptığım dansa gelince de; ben Kolombiyalıyım. Kolombiya'da oynarken bir takım arkadaşımın dansıydı. Onu buraya getirdim. Takım arkadaşlarımla, soyunma odamızda iyi bir ambiyans ve aile ortamı var. Bunu yansıtıyorlar. Sadece ben değil Seferi de gol attığında hep beraber onun gol sevincini yapıyoruz. Bu şunu gösteriyor; gerçekten iyi bir ortamımız var. İçeride aile havası var" ifadelerini kullandı.