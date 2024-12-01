Kazdağları'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kazdağları'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti

Kazdağları\'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti

Balıkesir'de düzenlenen 8. Karspor İda Ultra Maratonu'na 17 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu katıldı. Ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve plaket verildi. Vali Ustaoğlu, maratonun tarihi ve kültürel bir yolculuk olduğunu vurguladı.

01.12.2024 17:05  Güncelleme: 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus", 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve bu sene eklenen 8,5 kilometrelik "Sekizbuçuk" kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen, doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Kazdağları 8. Karspor İda Ultra Maratonu ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri düzenlenen tören ile verildi.

Törene katılan Balıkesir Valisi Ustaoğlu "Kaz Dağları'nın engin doğasında, tarihin ve mitolojinin derin izleriyle şekillenen parkurlarda, bu eşsiz mücadeleye tanık oluyoruz. Bugün bu kadim topraklarda koşulan maraton, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda tarihi bir yolculuk, kültürel bir keşif olmaktadır."dedi.

Düzenlenen ödül törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Edremit Belediye Başkanı Vekili Muharrem Döğer, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Belediye Başkanı Yardımcısı Coşkun Taşkın, Belediye Meclis Üyesi Muammer Temiz, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kültür, Yaşam, Tören, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kazdağları'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ı Tam Kuşatarak PKKYPG’ye Darbe Vurdu Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ı Tam Kuşatarak PKK/YPG'ye Darbe Vurdu
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
16:31 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı
15:01 Suriye’de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı
13:47 Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler Müzikholde çalışan kadını ormanlık alana götürüp tecavüz ettiler
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
10:50 Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı Gözaltına alınmıştı: DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı tutuklandı
10:42 Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti Acilde damar yolu açtıran genç doktor, kendisine ilaç enjekte ederek ölüme gitti
10:17 Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak Bekçilere verilen yeni yetki çok konuşulacak
10:11 Mauro Icardi mahkemeye çıktı Mauro Icardi mahkemeye çıktı
10:10 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı 26 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın firari mühendisi yakalandı
10:03 Suriye’deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad’ın şah damarı kesildi Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi
10:00 Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler Dubai çikolatasını kırınca şaşkına döndüler
09:56 Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası Sokak hayvanları derneğinde 20 milyon liralık dolandırıcılık iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 18:39:21. #1.13#
SON DAKİKA: Kazdağları'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.