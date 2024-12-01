Kazdağları\'nda 8. Karspor İda Ultra Maratonu Gerçekleşti

Spor

110 kilometrelik "İda Ultra", 66 kilometrelik "Half Ultra", 36 kilometrelik "Run Zeus", 15 kilometrelik "Kutup Ayısı Köy Koşusu" ve bu sene eklenen 8,5 kilometrelik "Sekizbuçuk" kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 17 ülkeden yaklaşık bin 700 sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile ödülleri verildi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen, doğal güzellikleri ve zorlu parkurlarıyla dikkat çeken Kazdağları 8. Karspor İda Ultra Maratonu ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve plaketleri düzenlenen tören ile verildi.

Törene katılan Balıkesir Valisi Ustaoğlu "Kaz Dağları'nın engin doğasında, tarihin ve mitolojinin derin izleriyle şekillenen parkurlarda, bu eşsiz mücadeleye tanık oluyoruz. Bugün bu kadim topraklarda koşulan maraton, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda tarihi bir yolculuk, kültürel bir keşif olmaktadır."dedi.

Düzenlenen ödül törenine Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Edremit Belediye Başkanı Vekili Muharrem Döğer, Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, Edremit Belediye Başkanı Yardımcısı Coşkun Taşkın, Belediye Meclis Üyesi Muammer Temiz, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, protokol üyeleri ve sporcular katıldı. - BALIKESİR