KDK'dan Voleybolcu İçin Transfer Tavsiyesi - Son Dakika
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Spor

KDK'dan Voleybolcu İçin Transfer Tavsiyesi

KDK\'dan Voleybolcu İçin Transfer Tavsiyesi

Genç voleybolcunun transferi için KDK, kulübe muvafakat belgesi düzenlemesi yönünde tavsiye verdi.

22.04.2025 12:10
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BÖLGESEL ligde oynayan ve yaşadığı sakatlık sürecinde kulübü kendisiyle ilgilenmeyince başka bir kulübe transfer olmak isteyen; ancak buna izin verilmeyen 13 yaşındaki sporcunun babası Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. KDK, sporcunun eski kulübüne transfer için gerekli olan muvafakat belgesini düzenlenmesi, ilgili yönetmeliklerde de düzenleme yapılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Voleybol Federasyonu'na tavsiye kararı verdi.

KDK'ya başvuran sporcunun babası, kızının Kastamonu Yıldızlar Kulübü'nde bölgesel ligde voleybol oynadığını belirtti. Başvurucu baba, 13 yaşındaki kızının çapraz bağının kopması sonucu yaşadığı sakatlık sürecinde kulüpten kimsenin kendilerini aramadığını bildirdi. Başvurucu, bunun üzerine kulüp değiştirmek istediklerini; ancak kulübün bunun için gerekli olan muvafakat belgesini vermemesi nedeniyle mağdur olduklarını, yaptıkları başvuruların da sonuçsuz kaldığını bildirdi.

KULÜBE YAPTIRIM UYGLANAMADI

Başvuruyu inceleyen KDK, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bilgi istedi. Gönderilen yazıda 'Sporcu, Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği'nin 'Transfer İşlemleri' başlıklı 12'nci maddesinin 3'üncü fıkrası gereği İl Müdürlüğü'nün sadece sekretarya işlemlerini gerçekleştirdiği, spor kulüpleri arasındaki transfer anlaşmazlıklarını karara bağlamak gibi bir yükümlülüğü bulunmadığı belirtildi. Ayrıca aynı yönetmeliğin 'İtirazlar' başlıklı 14'üncü maddesinin 1'inci fıkrasına göre İl Müdürlüğü'nün lisans, vize ve transfer ile ilgili eksik evrak, imza, mühür ve veli izin belgelerindeki hatalardan ötürü yapılan itirazların değerlendirmeye alındığı, transfer işlemlerinde spor kulüpleri arasındaki anlaşmazlıktan doğan problemlerin çözümlenmesi adına komisyon için böyle bir maddenin bulunmadığı bildirildi. Yazıda ayrıca yapılan başvuru talebi sonucunda Kastamonu Yıldızlar Kulübü'nün sporcu transferi için gerekli olan Voleybol Federasyonu Talimatnamesi Ek 5'te yer alan 'Spor Kulübü Muvafakat' belgesinin imzalı ve mühürlü bir şekilde teslim edilmediği için İl Müdürlüğü tarafından transfer ile ilgili işlemlerin yapılamadığı, muvafakat belgesi vermek istemeyen spor kulübüne ilgili talimatname kapsamında herhangi bir yaptırım uygulanamadığı da bildirildi.

'ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMELİ'

KDK, Türkiye'nin de imzaladığı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre; çocuklara yönelik tüm eylemlerde çocuğun yüksek yararı bilincinin öncelikli olması gerektiğine dikkat çekildi. Somut olayda, altyapı oyuncusu olarak bahsedilen sporcunun günümüz itibarıyla henüz 13 yaşında olduğu ve her şeyden önce bir çocuk olduğu göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, "Bu anlamda, hukukun öncelikli olarak spor kulübünü değil çocuğu koruması beklenir. Dolayısıyla, spor kulübünün sportif amaç ve hedeflerinden ziyade çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde hareket edilmesi, bu prensibin de ilgili mevzuatına, yönetmeliğe ve talimatlara yansıtılması gerekmektedir" denildi.

BAKANLIK, FEDERASYON VE KULÜBE TAVSİYE

KDK, bu gerekçe ile başvuruyu kabul ederek, başvuruya konu 'Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği'nin 'İtirazlar' başlıklı 14'üncü maddesinin taşra teşkilatı açısından kapsamının anlaşılması ve altyapı liglerinde transfer işlemlerine ilişkin etkin bir başvuru mekanizmasının oluşturulabilmesi amacıyla bir iç düzenleyici işlemin hazırlanması yönünde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tavsiye kararı verdi. Ayrıca 'Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Yönetmeliği' ile buna bağlı olarak çıkarılan 'Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı'nda, hukuki öngörülebilirlik ve belirlilik ilkeleri çerçevesinde, altyapı liglerinde transfer işlemlerine ilişkin etkin bir başvuru mekanizmasının sağlanabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde bakanlık ile birlikte Türkiye Voleybol Federasyonu'na tavsiye kararı verildi. Kastamonu Yıldızlar Kulübü'ne de söz konusu muvafakat belgesini ivedi düzenlemesi yönünde tavsiye karar verdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor KDK'dan Voleybolcu İçin Transfer Tavsiyesi - Son Dakika

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