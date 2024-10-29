Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Hazal Selin Uygur, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Deniz Nazlıcan Zengin (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Zeynep Sena Usta)
Setler: 25-22, 25-18, 26-28, 19-25, 6-15
Süre: 136 dakika (34, 28, 37, 23, 14)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-2 yendi.
Son Dakika › Spor › Keçiören, Nilüfer’i Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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