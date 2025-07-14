Keçiörengücü, Junior Fernandes ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, son olarak Esenler Erokspor'da forma giyen hücum oyuncusu Junior Fernandes'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Junior Fernandes ile anlaşmaya varmıştır. Fernandes'e kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
37 yaşındaki Şilili futbolcu, geçen sezon Esenler Erokspor formasıyla Trendyol 1. Lig'de 36 maçta 13 gol attı.
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