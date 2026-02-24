Keçiörengücü'ne Cezalar - Son Dakika
Keçiörengücü'ne Cezalar

24.02.2026 13:22
PFDK, Ankara Keçiörengücü'ne başkan ve oyunculara ceza yağdırdı; toplam para cezası 985 bin lira.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre kulüp, çeşitli sebeplerden 985 bin lira para cezasına çarptırılırken Tahiroğlu, kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kurul, Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve antrenör Burak Ulu'ya müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle birer müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 40'ar bin lira para cezası verirken antrenör Musa Bilgin'e ise çeşitli nedenlerden 1 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Ankara Keçiörengücü sporcusu Wellington Ferreira Nascimento'ya 1 maç men ve 20 bin lira para cezası verirken futbolculardan İbrahim Akdağ ile Odise Roshi'ye ise çeşitli nedenlerden 40'ar bin lira para cezası kesti.

Serikspor'a farklı ihlallerden dolayı 230 bin lira para cezası uygulanırken kulüp görevlisi Serdar Karakoyun ve antrenör Branimir Petrovic, çeşitli sebeplerden 1 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı. Petrovic'e ayrıca 20 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Erzurumspor FK 110 bin lira para cezası alırken kurul, antrenör Serkan Zaimoğlu'na ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 80 bin lira para cezası verilmesine hükmetti.

PFDK, Bandırmaspor görevlisi Oktay Karadağ'a çeşitli sebeplerden 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi.

Farklı ihlaller nedeniyle SMS Grup Sarıyer'e 320 bin, Sakaryaspor'a ise 110 bin lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Keçiörengücü'ne Cezalar
