Keçiörengücü ve İstanbulspor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Keçiörengücü ve İstanbulspor Beraberlikte Anlaştı

16.08.2025 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Keçiörengücü, İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Kürşathan Akın, Çağrı Yıldırım

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Mahmut Keskin, Oğuzcan Çalışkan, Mexer (Dk. 43 Abdullah Çelik), Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 İshak Karaoğul), Erkam Develi, Roshi, Halil Can Ayan (Dk. 61 Rroca), Ezeh (Dk. 90+1 Ofori), Fernandes (Dk. 82 Ali Akman)

İstanbulspor: İsa Doğan, Ali Şahin Yılmaz, Ologo, İzzet Ali Erdal, Yunus Bahadır (Dk. 58 Özcan Şahan), Vorobjovas, Abdullah Dijlan Aydın, Duhan Aksu (Dk. 58 Yusuf Ali Özer), Loshaj (Dk. 67 İsa Dayaklı), Mamadou (Dk. 46 Krstovski) (Dk. 90 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin (Dk. 77 Sambissa)

Kırmızı kart: Dk. 85 Abdullah Dijlan Aydın (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Mamadou, Dk. 63 Ali Şahin Yılmaz, Dk. 69 Özcan Şahan (İstanbulspor), Dk. 64 Rroca, Dk. 72 Abdullah Çelik, Dk 90+4 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasındaki Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor maçı 0-0 tamamlandı.

Kaynak: AA

Emre Gökdemir, İstanbulspor, Trendyol, 3-sayfa, Futbol, ankara, İnşaat, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Keçiörengücü ve İstanbulspor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz İş görüşmesine giden genç kız, sunulan koşullara isyan etti: Sonra biz iş beğenmiyor oluyoruz
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu Şehit Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Okan Buruk’un Dursun Özbek’ten 2 yıldız transfer isteği Okan Buruk'un Dursun Özbek'ten 2 yıldız transfer isteği
Fenerbahçe’de Göztepe maçı öncesi 7 eksik Fenerbahçe'de Göztepe maçı öncesi 7 eksik
Danimarka’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var Danimarka'da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Türkiye’nin yangın kabusu sürüyor Çok sayıda kentten alevler yükseldi Türkiye'nin yangın kabusu sürüyor! Çok sayıda kentten alevler yükseldi
Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi Küçük çocuk, termal tesisin havuzunda boğularak can verdi

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş’tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 19:13:24. #7.12#
SON DAKİKA: Keçiörengücü ve İstanbulspor Beraberlikte Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.