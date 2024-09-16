Kemal Berke Kaya, İki Güreş Organizasyonunda Da Başarı Gösterdi

Spor

Antalya'da Kemer Belediyesi güreşçisi Kemal Berke Kaya, katıldığı iki güreş organizasyonunda da kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

Küçük orta büyük boyda güreşen Kemer Belediye güreşçisi Kemal Berke Kaya, 32'si başpehlivan olmak üzere 552 pehlivanın katıldığı Çorum Osmancık Yağlı Güreşleri'nde ikinci olarak kürsüye çıktı. Kaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Keçiören Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle 60'ının başpehlivan olmak üzere 700 pehlivanın katıldığı 2. Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde de küçük orta büyük boyda 1. olarak kürsüye çıktı.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, katıldığı her iki organizasyonda da kürsüye çıkma başarısı göstererek Kemer'i gururlandıran Kemal Berke Kaya'yı tebrik ettiğini belirterek, başarılarının devamını dilediğini söyledi. - ANTALYA