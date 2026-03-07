Kemal Rüzgar, 29 Golle Takımını Taşıyor - Son Dakika
Kemal Rüzgar, 29 Golle Takımını Taşıyor

07.03.2026 13:44
Kahramanmaraş İstiklalspor'un santrforu Kemal Rüzgar, bu sezon 29 gol atarak lider Bursaspor'un peşinde.

AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor'un tecrübeli santrforu Kemal Rüzgar, bu sezon 29 kez fileleri havalandırarak takımını şampiyonluk yarışına taşıdı.

Geçen sezon 2. Lig Beyaz Grup'ta Sarıyer ile şampiyonluk yaşayan Kemal Rüzgar, 19 golle grubunda gol krallığına ulaştı. Takımının Trendyol 1. Lig'e çıkmasında başrolü oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonun başında Kahramanmaraş temsilcisine transfer oldu.

Başarılı performansına kırmızı-beyazlı formayla devam eden Kemal, çıktığı 25 müsabakada 29 gol atma sevinci yaşadı. Tecrübeli santrfor, golleriyle lider Bursaspor'un (60) 3 puan gerisinde ikinci sıradaki Kahramanmaraş İstiklalspor'u zirve mücadelesine taşıdı.

Tecrübeli forvet, bu performansıyla Türkiye'de bu sezonun geri kalan bölümünde profesyonel liglerin en golcü futbolcusu oldu. Kemal Rüzgar, Avrupa'daki profesyonel liglerde ise Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane'in (30) ardından ikinci sırada yer aldı.

Son 10 maçta 19 gol attı

Kemal Rüzgar, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor formasıyla son 10 lig maçında 19 gol attı.

Sezonun ikinci yarısına iyi giren 30 yaşındaki santrfor, son 10 lig maçının 9'unda toplamda 19 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Kemal, bu süreçte Somaspor'a 4 gol birden atarken, Ankara Demirspor ve Adanaspor mücadelelerinde "hat-trick" yaptı. Kırmızı-beyazlı futbolcu, Menemen FK, Granny's Waffles Kırklarelispor, Aliağa Futbol maçlarında ikişer, KCT 1461 Trabzon, ISBAŞ Isparta 32 ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu karşılaşmalarında da birer gol kaydetti.

Son 4 sezonda 90 gol

Başarılı forvet Kemal Rüzgar, 2. Lig'de son 4 sezonda toplam 90 kez rakip fileleri havalandırdı.

Kemal, 2022-23 sezonunda Şanlıurfaspor formasıyla Beyaz Grup'ta 20, 2023-24 sezonunda Menemen FK ile Kırmızı Grup'ta 22, 2024-25 sezonunda Sarıyer ile Beyaz Grup'ta 19 gol atma sevinci yaşadı. Kemal Rüzgar, bu sezon da 29 kez skor tabelasını değiştirdi.

Son 3 sezonda grubunda gol kralı olmayı başaran Kemal Rüzgar, bu sezon da 29 gol atarak bitime 8 hafta kala Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Kemal: "Gollerime devam etmek istiyorum"

Başarılı forvet Kemal Rüzgar, AA muhabirine, takımının başarısına odaklandığını ve gollerine devam etmek istediğini söyledi.

İyi sezon geçirdiğini aktaran Kemal Rüzgar, "Artık az maç kaldı ve her maçta 3 puan almaya çalışacağız. Kendi ligime ve takımıma odaklandım. Ligimizde gol krallığında en önde ben gözüküyorum. Çok şükür güzel bir sezon geçiriyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ne kadar çok gol atarsam benim ve takımım için o kadar iyi. Gollerime devam etmek istiyorum. Her sezon gol atmaya odaklanıyorum ama hiç kendime şu kadar gol atarım diye hedef koymadım." diye konuştu.

Teknik direktör Bektaş: "Kemal'in kalitesi tartışılmaz"

Teknik direktör Bayram Bektaş, Kemal Rüzgar'ın önemli bir gol sayısına ulaştığını dile getirdi.

Kemal Rüzgar'ın kalitesinin "tartışılmaz" olduğunu ifade eden Bektaş, "Kemal'in kalitesi tartışılmaz. Gol attığında hep birlikte mutlu oluyoruz. İnşallah nazar değmez, çünkü oyuncularım çok konuşuluyor ve talihsiz sakatlıklar yaşayabiliyor. Bu nedenle Kemal'in sağlıklı şekilde yoluna devam etmesini diliyorum. Takım olarak ona ihtiyacımız var. Bugün 29 gole ulaşmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Bu rakam, dünya liglerinde bile dikkati çeken bir istatistik. Örneğin Harry Kane ile kıyaslanan bir gol sayısı bu. Geçmişte bu seviyeleri Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimlerde görüyorduk. Böylesine bir performansı kendi takımımda görmek beni ayrıca mutlu ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

