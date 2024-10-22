Kemer Belediyesi Personelleri Dostluk Maçı Oynadı

Spor

Kemer Belediyesi personelleri kendi arasında dostluk maçı oynadı. Karşılaşmayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da izledi.

Kemer İlçe Stadı'nda oynanan maçta, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Merkez Spor Kulübü Başkanı Ayhan Süel ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktörler Tayfun Yaz ile Melih Bildiş de yer aldı.

Fair-play çerçevesinde oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. Belediye personelleri, dostluk maçında hem eğlendi hem de stres attı.

Karşılıklı gollerin olduğu dostluk maçı 2-2 berabere tamamlandı. - ANTALYA