Kemer'de Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı - Son Dakika
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Kemer'de Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Kemer\'de Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı

Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Sky To Sea (Gökyüzünden Denize) Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı. Yarışa Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. Sporcular, zorlu parkurda mücadele ederek Kemer sahilindeki bitiş çizgisine ulaştı. Yarış sonrası ödül töreni düzenlendi.

21.04.2024 18:26  Güncelleme: 18:30
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Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Sky To Sea (Gökyüzünden Denize) Dağ Bisikleti Yarışı tamamlandı.

Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kemer Kaymakamlığı destekleri ile düzenlenen yarışlara, Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 85 sporcu katıldı. 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinden başlayan yarışların startına, Kemer Belediye Başkan Vekili Cansın Efir, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ve Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü katıldı.

Belediye Başkan Vekili Efir ve Başkan Yardımcısı Baytekin'in verdiği startla başlayan yarışta sporcular, zorlu parkurda dereceye girebilmek için mücadele etti. Kar üzerinde başlayıp denizde biten tek yarış olma özelliğine sahip etkinlikte sporcular, 34 kilometrelik zorluk parkuru geçerek Kemer sahilindeki atlama rampasındaki bitiş çizgisine ulaştı.

"Rampadan denize atladılar"

Sporcular, yarışın bitiş çizgisinde sahile kurulan rampadan denize bisikletleriyle atlayarak kısa bir gösteri sundu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı gösteriyi, Kemer'de tatil yapan yerli ve yabancı misafirler cep telefonları ile görüntüledi. Rampadan atlayan bazı sporcular zor anlar yaşadı.

Kemer Belediye Başkan Vekili Cansın Efir, yarış sonrası yaptığı açıklamada, Sky To Sea Dağ Bisiklet Yarışı'nın bu yıl ikincisini düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını söyledi. Yarışın zorlu ama eğlenceli bir etkinlik olduğuna işaret eden Başkan Vekili Efir, "Bu sene 100'e yakın sporcu katılım sağladı. Bu tarz organizasyonları daha da arttırarak Kemer'i tanıtmaya devam edeceğiz. Organizasyonların önlerine ve arkalarına eğlenceler yapacağız ve turizmin çeşitliliğini artıracağız. Turizm sezonunu uzatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yarışa katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum" dedi.

Yarış sonrası Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahilinde ödül töreni düzenlendi. Törende, dereceye giren sporculara kupaları verildikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi. Yarışta alınan sonuçlar şu şekilde:

Genç Erkekler

1. Bahadır Yıldırım

2. Mustafa Arif Tunç

3. Kadir Baş

Elit Erkek

1. Emir Melik Peker

2. Yavuz Aksoy

3. Cihad Acar

Master Erkek

1. Kiril Cherkashenko

2. Fehmi Gürkan

3. Tolgahan Şahin

Master Erkek +44

1. Erman Balkın

2. Üzeyir Terzi

3. Alper Akçan

E-Bike

1.Baran Keskin

2. Berat Şahin

3. Serhat Başer

Hardtail

1. Yğit Efe Al

2. Saithan Büyükbaş

3. Arda Uslu - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kemer'de Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Tamamlandı - Son Dakika

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