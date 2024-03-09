Kenan Sofuoğlu, Dünya Snowcross Şampiyonası için Erciyes'te - Son Dakika
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Kenan Sofuoğlu, Dünya Snowcross Şampiyonası için Erciyes'te

Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası'nın Türkiye etabını izlemek için Erciyes'e geldi. Ailesiyle birlikte tatil yaparken şampiyonayı da izleyen Sofuoğlu, Kayseri'nin güzelliklerini ve organizasyonun önemini vurguladı.

09.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:55
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- Kenan Sofuoğlu, Dünya Snowcross Şampiyonası için Erciyes'te

KAYSERİ - Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn ile birlikte Dünya Snowcross Şampiyonası'nı izlemek için Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Oğlu ile kar üzerinde ATV süren Sofuoğlu, " Kayseri, Türkiye'nin en güzel şehirleri arasındadır. Dünya Şampiyonası'nı buraya almak için birçok kriterleri geçmek gerekiyor. Kayseri Büyükşehir, bu kriterleri tam anlamıyla yaptı" dedi.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Türkiye'de ilk kez Erciyes'te gerçekleşen Dünya Snowcross Şampiyonası'nın, Türkiye etabı yarışlarını izlemek için Erciyes'e geldi. Ailesi ile birlikte hem tatil yapan hem de şampiyonayı izlemeye gelen Sofuoğlu, 4 yaşındaki oğlu Zayn ile birlikte ATV ile gezme imkanı da buldu. Erciyes Kayak Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, "Kayseri'ye uzun yıllar önce yarışlar için gelmiştim. Kayseri gerçekten Türkiye'nin en güzel şehirleri arasındadır, bu bir gerçek. Kayak pistine ilk defa bu sene geldim" dedi.

Kayak pistlerini ve otel hizmetlerini çok beğendiğini söyleyen Sofuoğlu, "Ailece yurt dışına da farklı ülkelerde kayağa gidiyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin daveti ile buraya geldik. Hem Dünya Şampiyonası'nı izleyelim, ailemle gelip, kayak pistlerini kullanalım dedik. Açıkçası gittiğim yurt dışındaki otel hizmetlerine ve kayak pistlerine baktığımız zaman artık Avrupa'ya gitmeye gerek yokmuş dedirttiren bir altyapı yapılmış burada, gerçekten çok güzel. Ailemle kayak yaptık, gece ışıklarla kayak da yapacağız" diye konuştu.

"Şampiyona hem Kayseri'nin tanıtımı hem de ülkenin tanıtımı açısından önemli"

Kenan Sofuoğlu, Dünya Şampiyonası için Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm kriterleri yerine getirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"30 farklı ülkeden 16 sporcu yarışa katılacak. Dünya Şampiyonası'nın Kayseri'ye getirilmesi şu anlama geliyor, bu ülkelerin her birinde hem canlı yayınlanacak hem de diyecekler ki 'Türkiye'de bu yarışlar yapılabiliyor'. Hem Kayseri'nin tanıtımı hem de ülkenin tanıtımı açısından çok önemlidir. Federasyon burada büyük emek verdi. Bu yarışlar kolay kolay yapılacak bir yarışlar değil. Altyapının, pistin yapılması gerekiyor. Dünya Şampiyonası'nı buraya almak için birçok kriterleri geçmek gerekiyor. Kayseri Büyükşehir, bence bu kriterleri tam anlamıyla yaptı, federasyon da güzel bir organizasyonla işi buraya kadar getirdi. Biz de heyecanla, merakla yarışları izleyeceğiz."

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ile de bir süre görüşen Sofuoğlu, Elcuman'dan hem yarışlar hem de Erciyes Kayak Merkezi hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: İHA

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