Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi
27.03.2026 08:41
A Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Kenan Yıldız, Romanya galibiyeti sonrası ilk kez tamamen Türkçe röportaj verdi. Daha önce Türkçe konuşması için yapılan şakalara "Biliyorum ama konuşunca gülüyorlar" diyerek karşılık veren Yıldız, bu kez çekingenliğini geride bıraktı. Genç futbolcunun telaffuzu ve Türkçe konuşma çabası futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Yıldız, olası rakiplerle ilgili soruya "Kim gelirse gelsin fark etmez, ikisi de iyi takım ama bizim iyi çalışmamız lazım" yanıtını verdi.

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Romanya galibiyeti sonrası bir ilke imza atarak ilk kez tamamen Türkçe röportaj verdi.

UTANGAÇLIĞINI GERİDE BIRAKTI

Daha önce Türkçe konuşması için yapılan şakalara "Biliyorum ama konuşunca gülüyorlar" diyerek karşılık veren Kenan Yıldız, bu kez çekingenliğini geride bıraktı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Genç futbolcunun telaffuzu ve Türkçe konuşma çabası futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, röportajı sosyal medyada da ilgi gördü.

"FARK ETMEZ" MESAJI

Kenan Yıldız, olası rakiplerle ilgili soruya "Kim gelirse gelsin fark etmez, ikisi de iyi takım ama bizim iyi çalışmamız lazım" yanıtını verdi.

Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam İşte katil zanlısına istenen ceza Atlas Çağlayan cinayetinde iddianame tamam! İşte katil zanlısına istenen ceza
Onu daha önce böyle görmediniz Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti Onu daha önce böyle görmediniz! Dünyaca ünlü isim kılıcını çekti
İcardi’nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü İsrail: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
60 TL’lik spor salonunda iğrenç görüntüler 60 TL'lik spor salonunda iğrenç görüntüler

08:30
Ortalık yangın yeri Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
Ortalık yangın yeri! Bütün ülke tek bir ismi konuşuyor
08:21
İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler
İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
08:20
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
Uşak ve Marmaris belediyelerine operasyon! Belediye başkanı dahil 24 kişi gözaltında
08:04
Trump’ın tek sözü piyasayı alevlendirdi Altında toparlanma sinyali
Trump'ın tek sözü piyasayı alevlendirdi! Altında toparlanma sinyali
07:50
Barış görüşmeleri sürerken ABD’den benzeri görülmemiş askeri yığınak
Barış görüşmeleri sürerken ABD'den benzeri görülmemiş askeri yığınak
04:42
İsrail ordusunda kaos Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
İsrail ordusunda kaos! Genelkurmay Başkanı itiraf etti, Netanyahu hemen tedbir aldı
