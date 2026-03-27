A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızı Kenan Yıldız, Romanya galibiyeti sonrası bir ilke imza atarak ilk kez tamamen Türkçe röportaj verdi.
Daha önce Türkçe konuşması için yapılan şakalara "Biliyorum ama konuşunca gülüyorlar" diyerek karşılık veren Kenan Yıldız, bu kez çekingenliğini geride bıraktı.
Genç futbolcunun telaffuzu ve Türkçe konuşma çabası futbolseverlerden büyük beğeni toplarken, röportajı sosyal medyada da ilgi gördü.
Kenan Yıldız, olası rakiplerle ilgili soruya "Kim gelirse gelsin fark etmez, ikisi de iyi takım ama bizim iyi çalışmamız lazım" yanıtını verdi.
Son Dakika › Spor › Kenan Yıldız, röportajının tamamını Türkçe verdi - Son Dakika
