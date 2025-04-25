Keny Arroyo Süper Lig'deki İlk Golünü Attı

Beşiktaş'ın Ekvadorlu futbolcusu Keny Arroyo, Süper Lig'de ilk gol sevincini Hatayspor'a karşı yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların son golü 78. dakikada Keny Arroyo'dan geldi. Dakikalar 75'i gösterdiğinde Immobile'nin yerine oyuna dahil olan 19 yaşındaki futbolcu, 3 dakika sonra ağları sarsarak ligdeki 7. maçında ilk golünü kaydetti.

Arroyo, Türkiye Kupası'nda da grup aşamasında Antalyaspor filelerine 1 gol bırakmıştı. - İSTANBUL