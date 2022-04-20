Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu

20.04.2022 20:58
Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu

Bahreyn adına yarışan Kenya doğumlu 28 yaşındaki uzun mesafe koşucusu Damaris Muthee Mutua, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu. Mutua, uzun mesafe koşucularının yüksek irtifa antrenmanı yaptığı Iten kasabasında son 6 ayda öldürülen ikinci kadın atlet oldu.

28 yaşındaki uzun mesafe koşucusu Mutua, kendisi gibi atlet olan Etiyopyalı erkek arkadaşı Koki Fai'nin Kenya'nın Iten kasabasındaki evinde ölü bulundu.

SON 6 AYDA ÖLDÜRÜLEN İKİNCİ KADIN ATLET

Polis, mevcut deliller ışığında Mutua'nın hafta sonu öldürüldüğü ve cinayet zanlısı Fai'nin ülkeyi terk ettiği düşünülüyor. Mutua, uzun mesafe koşucularının yüksek irtifa antrenmanı yaptığı Iten kasabasında son 6 ayda öldürülen ikinci kadın atlet oldu. 2017 ve 2019'da kadınlar 10 bin metrede dünya 3'üncüsü olan Kenyalı Agnes Tirop da 13 Ekim 2021'de evinde bıçaklanmış halde ölü bulunmuştu. Cinayetle suçlanan Tirop'un eşi tutuklanmıştı.

Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu
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Cinayet, Polis, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenya doğumlu kadın atlet Damaris Muthee Mutua'nın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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