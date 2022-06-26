WRC'de bu yıl sürücüler klasmanında 145 puanla zirvede bulunan Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Rovanpera; Kenya, İsveç , Hırvatistan ve Portekiz rallisi olmak üzere toplamda 4 etapta zafere ulaştı.

Kaynak: AA

Nairobi, Kenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kenya Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Son Dakika

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