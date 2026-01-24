Kepez\'in yıldız kızları hentbolda Türkiye şampiyonu

Amasya'da 17–23 Ocak tarihlerinde düzenlenen Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda Kepez Belediye Yıldız Kızlar Hentbol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak 10'da 10 galibiyetle şampiyon oldu.

B Grubu'nda mücadele eden Kepez Belediyesi'nin yıldız kızları; İstanbul Defne Spor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Elazığ GSGM Spor Kulübü, Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Adana Şamo Spor Kulübü ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Spor Kulübü'nü farklı skorlarla mağlup ederek lider tamamladı. Grup aşamasının ardından çeyrek finalde Batman Belediye Spor Kulübü'nü, yarı finalde Kastamonu Dinamik Spor Kulübü'nü yenerek finale yükselen Kepez ekibi, final maçında ise Aksaray Belediye Spor Kulübü'nü de üstün bir oyunla mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu.

Bu başarının ardında uzun süredir sürdürülen sistemli altyapı çalışmalarının olduğunu belirten Kepez Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Sertan Sarpaş, "Kızlarımız sahada yürekleriyle oynadı, inançları ve mücadeleleriyle Kepez'e bir kez daha gurur yaşattı. Bu büyük başarıda emeği geçen, bizleri her daim destekleyen Kepez Belediye Başkanımız Mesut Kocagöz'e ve Kulüp Başkanımız Emin Akçay'a teşekkür ederiz" dedi. - ANTALYA