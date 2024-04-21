Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı

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Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasında 5 maçın 4'ünü kazanarak Türkiye'nin ilk 16 takımı arasına girdi.

Geçen sezonun hem U16 hem de U18'de Antalya şampiyonu olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 16 takım arasında yer aldı. Uşak'ta düzenlenen şampiyonada ilk maçını Çaykur Rizespor karşısında 50-45 galibiyet ile tamamlayan Kepez'in pota sultanları, finalde oynadıkları Sakarya Asaş engelini de 54-52 skor ile geçti. İlk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda geçen sezon 12'inci olan Kepezliler, Mayıs ayında başlaması beklenen şampiyonada bu kez kupayı hedefliyor. Tutkuyla oynadıkları basketbol branşında Antalya'nın markası olma yolunda ilerlediklerini belirten kulübün Basketbol Koordinatörü Besim Güvenç, "Geçen yıla göre daha deneyimli bir takımımız var. Türkiye Şampiyonasında Kepez'i en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. - ANTALYA