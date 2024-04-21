Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası\'na katılmaya hak kazandı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonasında 5 maçın 4'ünü kazanarak Türkiye'nin ilk 16 takımı arasına girdi.
Geçen sezonun hem U16 hem de U18'de Antalya şampiyonu olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 16 takım arasında yer aldı. Uşak'ta düzenlenen şampiyonada ilk maçını Çaykur Rizespor karşısında 50-45 galibiyet ile tamamlayan Kepez'in pota sultanları, finalde oynadıkları Sakarya Asaş engelini de 54-52 skor ile geçti. İlk kez katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda geçen sezon 12'inci olan Kepezliler, Mayıs ayında başlaması beklenen şampiyonada bu kez kupayı hedefliyor. Tutkuyla oynadıkları basketbol branşında Antalya'nın markası olma yolunda ilerlediklerini belirten kulübün Basketbol Koordinatörü Besim Güvenç, "Geçen yıla göre daha deneyimli bir takımımız var. Türkiye Şampiyonasında Kepez'i en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum" dedi. - ANTALYA
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Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatasıyla gol atan Bourabia, ligdeki 9. maçında 2. golünü atmış oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, Iğdır FK ile oynayacağı kritik maç öncesi taraftarlar stadyumu doldurdu. Takımlarını desteklemek ve şampiyonluk yolunda moral vermek amacıyla tribünleri dolduran taraftarlar, büyük bir heyecanla maçın başlamasını bekliyor.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşması sonrasında çıktığı maçlarda yükseliş gösterdi. Biçer'in mentör dokunuşlarıyla takımın performansı artarken, son 3 maçta 7 puan toplandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Biçer'in katkısının önemli olduğunu belirtirken, takımın hedefinin ligi 3. sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en hızlı maratonu olarak adlandırılan Maraton İzmir'e katılan 'Medical Point Run' sporcuları, Türk Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı adına koştu. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, 'Eğitim masraflarını karşılayamayan başarılı çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için ter döken mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçında taraftarı olduğu takımın 19 yaş altı takımının çıkmasına üzülen Şanlıurfalı Sami Yusuf Muştu, Fenerbahçe'nin davetiyle gittiği İstanbul'da Olympiakos maçını izledi. İlk kez Fenerbahçe'yi Kadıköy'de izleyen Sami Yusuf, maçta yaşadığı heyecanını paylaştı ve futbolcu olmak istediğini belirtti. Baba Ömer Muştu ise oğlunun Fenerbahçe'nin as kadrosunun maça gelmeyeceğini öğrenince üzüldüğünü ve Fenerbahçe'nin davetiyle yaşanan bu deneyimin Sami için bir bayram olduğunu söyledi.
Zonguldak U13 Ligi'nde oynanan maçta hakem Ayşe Nur Demirhan, Gökçebeysporlu futbolcunun ayakkabısının bağcıklarının çözüldüğünü fark ederek maçı durdurup bağladı. Bu hareket tribünden alkış aldı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Süper Lig 6. Etap Masa Tenisi Müsabakaları, oynanan son maçlarla birlikte tamamlandı. Toplam 18 ilden 60 sporcu mücadele ettiği müsabakalarda Türkiye'nin başarılı kulüpleri yer aldı. Organizasyona ev sahipliği yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Takımı Milli Antrenörü Mahmut Kurt, turnuvada katkısı olan herkese teşekkür etti.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, kazanılan 4 kupayla tarihi bir sezon yaşadıklarını ve gurur dolu olduklarını söyledi. Uzun, FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, Kadınlar Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunu kazandıkları sezonu 'İnanılmaz' kelimesiyle ifade etti. Ayrıca Uzun, Fenerbahçe taraftarının kendilerini sezon boyunca yalnız bırakmadığını ve bu başarıyı onlara armağan ettiklerini belirtti.
Adalet Bakanlığı'na bağlı kurumlar arasında düzenlenen Zonguldak futbol turnuvası, Zonguldak Hakimler ve Savcılar ile Kdz. Ereğli Avukatlar arasında oynanan karşılaşma ile başladı. Açılış maçını Zonguldak Hakimler ve Savcılar takımı 6-4 kazandı. Turnuvanın ikinci gününde ise Zonguldak Adliyespor ile Beycumaspor ve Zonguldak Cezaevispor ile Devrek Açık Cezaevispor karşılaşacak.
Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, Ulusal Egemenlik Kupası'nda büyük başarı elde ederek Avrupa Gençlik Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Elazığ'da yaşayan 17 yaşındaki Evindar Demirbağ, öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı bilek güreşinde, Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Kaya Karakaya Spor Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Eyyüp Genç, 2 yıl önce yeteneğini fark ettiği Demirbağ'ı bilek güreşine yönlendirdi. Demirbağ, öğretmeninin yardımıyla kendini geliştirerek Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti. Son olarak Ordu'da düzenlenen Okullararası Gençler Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Demirbağ, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyor.
Bursa'da gece saatlerinde boş alan bulan sürücü, fabrika önünde dakikalarca drift attı. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.
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