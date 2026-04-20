Kepez'de 12 yıl sonra er meydanı kuruldu: 984 pehlivan kıyasıya mücadele etti

20.04.2026 14:44  Güncelleme: 14:45
Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri, 12 yıl aradan sonra 984 pehlivanın katılımıyla gerçekleşti. Farklı yaş ve kilo gruplarında yapılan müsabakalarda, Balıkesir'den Enes Doğan başpehlivan oldu. Organizasyonda en yoğun katılım küçük orta küçük boy kategorisinde görüldü.

Kepez Belediyesi'nin 10. Yağlı Pehlivan Güreşleri, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplam 984 pehlivanın mücadele ettiği organizasyonda baş kategorisinde 63 güreşçi kıyasıya yarıştı. Finalde Balıkesir'den Enes Doğan başpehlivanlığı kazanırken, Ali Gürbüz sakatlık yaşadığı final müsabakasını ikinci tamamladı. Erkan Taş ve Yusuf Can Zeybek ise üçüncülüğü paylaştı. Farklı yaş ve kilo gruplarında yapılan müsabakalarda miniklerden başa kadar birçok kategoride heyecanlı karşılaşmalar yaşandı. Organizasyonda en yüksek katılım 138 pehlivanla küçük orta küçük boy kategorisinde gerçekleşirken, deste küçük boy 102 sporcu ile ikinci sırada yer aldı.

En fazla katılım küçük orta küçük boyda

Minik 1kategorisinde 56, Minik 2 kategorisinde 52, Teşvik 1'de 63, Teşvik 2'de 41 pehlivan mücadele ederken; Ayak boyunda 87, Tozkoparan'da 64 sporcu kol bağladı. Deste küçük boy 102, deste orta boy 91, deste büyük boy 72 katılımcıyla dikkat çekti. En yoğun katılımın yaşandığı küçük orta küçük boy kategorisinde 138 pehlivan yer alırken, küçük orta büyük boyda 51, büyük orta boyda 50 sporcu mücadele etti. Başaltı kategorisinde 54, baş boyunda ise 63 pehlivan er meydanına çıktı.

Organizasyonda en fazla katılımın küçük orta küçük boy kategorisinde gerçekleşmesi, bu boyda rekabetin ne denli yüksek olduğunu ortaya koyarken, deste küçük boy da katılım sayısıyla öne çıkan ikinci kategori oldu. Yağlı güreşlerin her kategorisinde yaş gruplarına uygun olarak mücadele eden pehlivanlar, ata sporunun tüm zenginliğini ve geleneğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 10. Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılan tüm pehlivanlara ve yoğun ilgi gösteren Antalyalılara teşekkür etti. Başkan Kocagöz, "Ata sporumuz yağlı güreşin 12 yıl aradan sonra yeniden Kepez'de böylesine güçlü bir katılımla yapılmış olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Er meydanında mücadele eden her bir pehlivanımız, bu kültürün yaşatılmasına katkı sunmuştur. Sporcularımızın ortaya koyduğu mücadele, centilmenlik ve azim takdire şayandır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

