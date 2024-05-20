Kepezli Sevinç Özdemir, Milli Takıma Seçildi

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Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri finalinde Türkiye 3.'sü olan Kepezli Sevinç Özdemir, milli takıma seçilirse Sırbistan'daki dünya şampiyonasına katılacak.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü cimnastikçisi Sevinç Özdemir, Çocuk Fitness Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri finalinde Türkiye 3.'sü olarak dünya şampiyonasına katılma bileti aldı. Aydın Kuşadası'ndaki seçmelerde 128 kız rakibi olan Özdemir, cimnastik geçmişi, sunduğu koreografi ve güçlü fiziği ile rakiplerinin çoğunu eledi. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği seçme puanlamasında yüzde 70 federasyon hakemleri, yüzde 30 puanlamayı ise Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu hakemleri verdi.

Son 1yıldır fitness çalışıyor

Sevinç Özdemir, Teknik Merkez Hakem Kurulu uygun görmesi halinde çocuk fitness milli takımına davet edilecek. Davet edilmesinin ardından 2024 yılı Haziran ayında Sırbistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacak olan 13 yaşındaki Özdemir, büyük sevinç yaşadı. Özdemir'in 8 yıldır çalıştırıcılığını yapan İsmail Taflı, son 1 yıldır Sırbistan'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmanın hayaliyle çalışmalara başladıklarını söyledi. Antrenör Taflı, Özdemir'in şampiyonaya katılması halinde koreografilerini geliştireceklerini söyledi. - ANTALYA