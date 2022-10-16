Kepezspor yüzleri güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kepezspor yüzleri güldürdü

16.10.2022 11:43
Kepezspor yüzleri güldürdü

Sahasında ağırladığı Bergama'yı 2 gol ile geçen Kepez Belediyespor, 14 puanla 3'üncü sıraya yükseldiTFF 3'üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Bergama Belediyespor maçını 2-0 kazandı.

Sahasında ağırladığı Bergama'yı 2 gol ile geçen Kepez Belediyespor, 14 puanla 3'üncü sıraya yükseldi

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kepez Belediyespor, Bergama Belediyespor maçını 2-0 kazandı. Hasan Doğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini, dakika 25'de Berat Eyüpoğlu ile dakika 37'de Kaan Türkmen'in kaydetti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal ve Onursal Başkan Mustafa Yılmaz'ın izlediği maç, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında yaşamını yitirenlere 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı. Sezon başından bu yana sahasında yenilgi yüzü görmeyen Kepez Belediyespor, son düdük çaldığında tribüne davet eden taraftarlarına üçlü çektirdi. Haftaya lider Güneş Holding Çankaya Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan Kepezliler, bu maçı da kazanmasıyla play-off hedefinde rahatlayacak. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bergama Belediyespor, Kepez Belediyespor, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kepezspor yüzleri güldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:42 Ankara'da raylara düşen kişi kurtarıldı
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
10:56 FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü programına konu etmek isteyen Oğuzhan Uğur paylaşımını kaldırdı
10:46 Fatsa'da lise öğrencisi kızın uğradığı cinsel istismarı rehberlik öğretmeni ortaya çıkardı
10:35 Zelenski, savaşın 8. ayında ulusa seslendi! Öldürülen Rus askerlerinin sayısını açıkladı
10:11 Ünlü şarkıcı Justin Bieber'in paylaştığı Şırnaklı 'Michael Jackson Nezir' yurt dışından davet alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 13:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kepezspor yüzleri güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement