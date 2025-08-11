Kerem Aktürkoğlu, \'\'Aslan\'\' temalı profilini sildi

Benfica forması giyen ve adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Discord uygulamasındaki Aslan temalı profilini kaldırdı. Sosyal medyada paylaşılan bu değişiklik, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe taraftarlarının yoğun yorumlarına neden oldu.

BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKMIŞLARDI

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kerem Aktürkoğlu'nun Instagram'da karşılıklı olarak birbirlerini takipten çıkması da dikkat çekmişti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Lizbon ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu'nun satışına onay verdi. Sarı-lacivertli ekip Kerem için Benfica'ya 25 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Portekiz ekibi de bu teklife cazip baksa da son kararını vermedi. Bilindiği üzere Benfica Kulübü Kerem'in satışı için hafta içi oynanacak ön eleme maçlarının sonuçlarını bekliyor.