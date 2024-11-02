Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor

Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Farense'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren gollerde asistler milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

02.11.2024 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Portekiz Ligi'nin 10. haftasında Farense ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Estadio de Sao Luis'deki maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı. Milli yıldızımız Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmaya yine damga vurdu.

ASİSTLER KEREM'DEN

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Alvaro Fernandez ve 54. dakikada Vangelis Pavlidis attı. Farense'nin tek golü 15. dakikada Dario Poveda'dan geldi. İki gol de asist milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Müsabakaya asistleriyle damga vuran Kerem, 76. dakikada oyundan çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Benfica'daki bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.

SIRADAKİ RAKİP BAYERN MÜNİH

Bu sonucun ardından Benfica, ligde 22 puana yükseldi. Ligin dibine demir atan Farense ise 4 puanda kaldı. Benfica, hafta arasında çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanına gidecek ve ardından ligde sahasında Porto'yu ağırlayacak. Farense, ligin bir sonraki haftasında Casa Pia deplasmanına gidecek.

KEREM'İN BENFİCA PERFORMANSI

Sezon başında transfer olduğu Benfica'da oldukça formda bir grafik ortaya koyan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibiyle şimdiye kadar 9 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Portekiz, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Tony Montana:
    HELAL OLSUN EVLAT HER ZAMAN DAHA İYİ OLURSUN İNŞALLAH 54 4 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Nazar değmesin!.. 42 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Şu adam konuşulmuyor da Arda Güler balonu konuşuluyor. 11 maç sıfır gol sıfır asist. 27 15 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Galatasarayın evladı 24 6 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat’a kapak olsun:)) 11 2 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Birde bu çocuğu toy semih ile kıyaslamaya çalışan futbol cahilleri vat 9 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Harbi nerede bu Ferhat :)) 9 1 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ne Yaptı Bana Anlatın Bu kadar Basit Abartmayın 0 3 Yanıtla
  • Roman Reigns:
    Çokda şeyinde oe 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 00:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu durdurulamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.