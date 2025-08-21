Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe'ye transferi soruldu: Tek cümle edip otobüse bindi

21.08.2025 10:35
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Benfica ile golsüz berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, transferiyle ilgili soruyu tek cümlelik cevapla geçiştirdi. Aktürkoğlu, 'Kolay gelsin' diyerek transfer süreciyle ilgili bir bilgi vermedi ve imza isteyen bir taraftarı geri çevirmedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 77. dakikada oyundan alındı.

TRANSFER SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Mücadelenin ardından stattan çıkarken görüntülenen milli futbolcuya, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili soru yöneltildi. Ancak Kerem, "Kolay gelsin" diyerek soruyu kısa bir şekilde geçiştirdi ve herhangi bir detay paylaşmadı.

Genç yıldız, ardından kendisinden imza isteyen bir taraftarı kırmayarak isteği geri çevirmedi. Daha sonra Benfica kafilesiyle birlikte stattan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:41
