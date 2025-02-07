Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti

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Yaz transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapan Spartak Moskova'nın, Cengiz Ünder'i istemediği belirtildi. Rus kulübünün teknik direktörü Dejan Stankovic, milli oyuncuyu reddetti ve ''Şampiyonluk yarışında bitmiş bir futbolcu transfer istemiyorum'' dedi.

07.02.2025 15:39
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Yaz ayı transfer döneminde Kerem Aktürkoğlu için tüm şartları zorlayan, hatta Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklifte bulunan Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder'i istemediği öğrenildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Cengiz Ünder, Spartak Moskova'ya önerildi. Rus kulübünün teknik direktörü Dejan Stankovic'in milli oyuncuyu reddettiği öğrenilirken, 46 yaşındaki çalıştırıcının Sportif Direktör Cagigao'ya 'şampiyonluk yarışında bitmiş bir futbolcu transfer istemiyorum' dediği ifade edildi.

"FUTBOL HAYATI BİTMİŞ BİR ADAMI İSTEMİYORUM"

18. haftası sona eren Rusya Ligi'nde lider Zenit'in sadece 2 puan arkasında yer alan Spartak Moskova'nın şampiyonluk için tüm şartları seferber ettiği belirtilirken, Sırp teknik adam Dejan Stankovic'in Cengiz Ünder hakkında "Futbol hayatı bitmiş bir topçuyu istemiyorum" dediği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu\'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder\'i duyunca anında vazgeçti

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen antrenör, Cengiz Ünder'i duyunca anında vazgeçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Tosbaa:
    cengiz in piyasa değeri şu an 10 tl bonservis bitmiş futbolu unutmus 33 4 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    dogru demis biz bitmis olani aliyoruz 17 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    keroya 1 milyon euro bile verilmez yazık 6 14 Yanıtla
  • Ersay:
    Cengizin yerinde olsam, öyle bir hırs yaparım ki , köpek gibi çalışır o lafları dediğine pişman ederim, 20 0 Yanıtla
  • Engin:
    sondakkassaray haberleri can sıkmaya devam ediyor 6 12 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Adam Fransa ya gitti, en çok gezip eglenicegi yerde, geldi İstanbul da kendini gece hayatına verdi. 3 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    boş insan bunlar A milli takımda gördük bunları 3 2 Yanıtla
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