Kerem Aktürkoğlu'nun yeni maaşı belli oldu!

Galatasaray formasını giydiği günden bu yana performansıyla kendine hayran bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılarla 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2026 yılına kadar mukavelesi olan milli futbolcunun, alacağı yeni maaş da netleşti.

7 MİLYON LİRA GARANTİ ÜCRETE İMZA ATTI

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; 5 yılık yeni sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'na takım arkadaşı Berkan Kutlu gibi 7 milyon lira garanti ücret ödenecek. Kerem'in maaşı her sezon 1 milyon lira artacak.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun kazanacağı rakam;