Kerem Aktürkoğlu: Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak - Son Dakika

"Taraftarımızın desteğiyle kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum"

"İdmanda bitiricilik üzerine her zaman çalışıyoruz"

"Yazılanlar benim için gurur verici""Benim işim sahada"Serhan TÜRK/ İSTANBUL, – Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu , "Taraftarımız bizim itici gücümüz olmuştur. Bugün de onların desteğini sonuna kadar hissettik. Onların desteğiyle çok daha güzel oynadığımızı düşünüyorum. Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak. Onların desteğiyle kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum" dedi.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu hafta karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçına mental olarak çok iyi hazırlandıklarını belirten Aktürkoğlu, "Bugün gerçekten mental olarak çok hazırdık. Barcelona gibi bir takımla oynadıktan sonra yorgunluğumuz vardı, yolculuk uzun sürdü. Bu derbinin çok daha iyi olduğunu biliyorduk. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, güzel mücadele ettik. Galibiyeti hak ettik. Goller bana nasip oldu, Mustafa'ya teşekkür ederim öncelikle. Maçtan önce söylemişti, sana asist yapacağım, diye. Onun asistleriyle goller daha iyi oldu benim için" diye konuştu.Kendisiyle klasikleşen gol sevinciyle ilgili ise genç oyuncu, "Gol sevinci artık ritüelleşti benim için. Harry Potter benzetmeleri başladığından beri ben de bir gol sevinci bulmam gerektiğini düşündüm. Her şey güzel gidiyor" şeklinde konuştu."TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE KAZANIP TUR ATLAYACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"Perşembe günü Barcelona karşısında oynanacak olan rövanş karşılaşmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Taraftarımız bizim itici gücümüz olmuştur. Bugün de onların desteğini sonuna kadar hissettik. Onların desteğiyle çok daha güzel oynadığımızı düşünüyorum. Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak. Onların desteğiyle kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."İDMANDA BİTİRİCİLİK ÜZERİNE HER ZAMAN ÇALIŞIYORUZ"Kerem Aktürkoğlu, her geçen gün gol repertuarını geliştirmesiyle ilgili gelen soruya ise şu cevabı verdi: "Gol bölgesinde olmayı, kaleye yakın oynamayı çok seviyorum. Oralarda da şansımın da her zaman yardımı oluyor. İdmanlarda bitiricilik üzerine her zaman çalışıyoruz. Bunların etkisi de oluyor. Eksiklerimi değerlendirdiğimde bunlardan biri de bitiricilik oluyor. İnşallah bundan sonra üzerine koyabilirim.""YAZILANLAR BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"Barcelona maçındaki performansı sonrası İspanya basınında kendisiyle ilgili kullanılan övgü dolu cümleler ile ilgili olarak ise Aktürkoğlu, ""Ben hiçbir zaman öyle bir düşünceye girmiyorum. Yazılanlar benim için çok gurur verici. Barcelona maçı geride kaldı. Beşiktaş maçını düşünmüştüm. Bugün güzel geçti ve geriden kaldı. Tekrardan bir Barcelona maçı var. Bir sonraki maçta kendimi daha fazla ne kadar geliştirebilir, takıma ne kadar yardımcı olabilirim onu düşünüyorum" açıklamasında bulundu."BENİM İŞİM SAHADA"Performansının artmasıyla birlikte hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak ise genç oyuncu, "Bunlar güzel şeyler ama her zaman sahaya odaklanıyorum. Benim işim sahada. Kendimi ne kadar geliştirebilirsem, ne kadar iyi futbol oynayabilirsem bunlar güzel şeyler. Ben her zaman futboluma odaklanıyorum" dedi.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu, lig ve Avrupa maçlarındaki performansların farklılığı ile ilgili gelen soruya ise "Bu maça çok daha farklı hazırlandık. Barcelona beraberliğinin anlamlı olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu güzel galibiyet taraftarımıza armağan olsun" cevabını vererek sözlerini noktaladı.