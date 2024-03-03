Kerem Aktürkoğlu: Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık - Son Dakika
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Spor

Kerem Aktürkoğlu: Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş ile oynanan zorlu deplasman maçından güzel bir galibiyetle ayrıldıklarını belirtti. Aktürkoğlu, takımın birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine vurgu yaparak, önlerindeki lig maratonunda tüm takımlarla yarıştıklarını ve herkesin kendilerine karşı birlik olduğunu ifade etti.

03.03.2024 22:42  Güncelleme: 22:46
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- Kerem Aktürkoğlu: "Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık"

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu:

"Herkes bize karşı birlik oluyor"

İSTANBUL - Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, ligin uzun bir maraton olduğunu ve henüz bitime 10 hafta kaldığını hatırlatarak, "Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açılamalarda bulundu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu, "Avrupa'dan elenmemiz bizi mental olarak yordu. Kupa maçından sonra da söylemiştim. Böyle zamanlarda birlik olmak, beraberlik içinde olmak takım ruhunu ortaya koymak, taraftarlarımızla beraber olabilmek çok önemliydi. Taraftarlarımız 90 dakika hiç susmadı. İç sahada oynuyormuş gibi hissettik. Sahaya da bir karakter koyduk. Bunun sonucunda da çok zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Önümüzde çok önemli bir lig devam ediyor"

Avrupa'dan elenmelerine rağmen Süper Lig'de hedefe ulaşacaklarını dile getiren Aktürkoğlu, "Beklentiler çok fazlaydı. Bizim de beklentimiz çok fazlaydı. Hayallerimiz vardı. Bu hayal kırıklığının getirdiği bir moral bozukluğu vardı. Önümüzde çok önemli bir lig devam ediyor. Bu lige sarılmamız gerektiğini konuştuk. Dün akşam yemeğimiz vardı. Orada da aynı birlikteliği sahaya yansıtacağımızı konuştuk. Bugün güzel bir gün oldu bizim için. Daha farklı da kazanabilirdik. Pozisyonlar yakaladık. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Hak edilmiş bir galibiyet olduğunu düşünüyoruz. Tüpraş Stadyumu'nda daha önce kazanamamıştık. Bu konuyu konuşmamıştık. Bu maçın önemli olduğunu ve bu maçtan galibiyet almamız gerektiğini konuştuk" şeklinde konuştu.

"Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz"

Ligde tüm takımların kendilerine karşı birlik olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Ben maçtan önce takım arkadaşlarıma şunu söyledim. Kazanırsak şampiyon olmayacağız, kaybedersek veya berabere kalırsak da şampiyonluk gitmeyecek. Lig uzun bir maraton. 10 hafta var. Bugün bazı üstünlüklerin de bizde olduğunu göstermiş olduk saha içinde. Sadece Fenerbahçe ile yarışmıyoruz. Genel olarak herkesle yarışıyoruz. Herkes bize karşı birlik oluyor. Bugün de o birlikteliği biraz bozduk" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu: Zor bir deplasmandan güzel bir galibiyetle ayrıldık - Son Dakika

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