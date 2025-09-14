Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'da bu sezon kadroda düşünülmeyen Kerem Demirbay, Eyüpspor'un yolunu tutmuştu. 32 yaşındaki tecrübeli orta saha, Galatasaray'a karşı ilk kez rakip oldu.
Karşılaşmanın ardından Kerem Demirbay'ın objektiflere yansıyan görüntüleri gündem oldu. Kerem Demirbay, Galatasaray maçı sonrasında stattan GS Store poşetiyle ayrıldı.
Bu durum karşısında Galatasaray'ın rakibi olan Fenerbahçe ve Beşiktaşlı taraftarlar duruma sessiz kalamadı. Birçok futbolsever, sosyal medyadan yorumlarda bulunarak bu durumu kınadı ve Kerem Demirbay'ı yoğun şekilde eleştirdi.
Son Dakika › Spor › Kerem Demirbay'ın Galatasaray maçı sonrası elindeki ''GS Store'' poşeti rakip taraftarları çıldırttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?