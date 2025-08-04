Kerem Kazaz, Finlandiya Rallisi\'ni Beşinci Sırada Tamamladı

DÜNYA Gençler Ralli Şampiyonası'nda Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz, Finlandiya Rallisi'ni beşincilikle tamamladı.

Team Petrol Ofisi'nin 19 yaşındaki milli sporcusu Kerem Kazaz ve co-pilotu Corentin Silvestre, Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nın (Junior WRC) dördüncü yarışı olan Finlandiya Rallisi'ni beşinci sırada bitirerek puanlarını 48'e çıkardı.

Ralliye sakin bir tempo ile başlayan Team Petrol Ofisi ekibi, Finlandiya'nın etaplarında mücadele sergiledi. Team Petrol Ofisi şampiyonanın 16-19 Ekim tarihleri arasında Almanya'da gerçekleşecek final yarışı öncesi, 12-14 Eylül tarihleri arasında Eskişehir Rallisi'nde boy gösterecek.