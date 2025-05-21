Kezban Yeşer, Eskişehir\'e Gurur Yaşattı

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün master yüzücüsü Kezban Yeşer, ulusal şampiyonada gösterdiği performansla Eskişehir'e gurur yaşattı.

Yeşer, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Masterler Kısa Kulvar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 100 metre serbestte rekor kırarak zirveye çıkan Yeşer, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübünün başarılı sporcusu, azmi ve disiplinli çalışmasıyla hem kulübünü hem de şehri başarıyla temsil ederken, aldığı derecelerle Eskişehir'e bir kez daha madalya gururu yaşattı. - ESKİŞEHİR