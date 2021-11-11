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Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

11.11.2021 09:29
Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer ve antrenörü Esat Kaya, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen 2021 Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Dünya ikincisi olan Hayriye Türksoy Hançer ve antrenörü Esat Kaya, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

48 kg Full Contact kategorisinde Polonyalı rakibini yenerek finale yükselen Hayriye Türksoy Hançer, finalde Rus Miftieva Viktoria'ya puan farkıyla kaybederek Dünya İkincisi oldu. Başarılı sporcu Hayriye Türksoy Hançer ve Antrenörü Esat Kaya ile Spor A.Ş. Kulüp Koordinatörü Çiğdem Kiraz Şahin, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Kabakcı, "Sporcumuz elde etmiş olduğu başarı bizleri çok gururlandırdı. Bu başarı tesadüf değil, büyük emek, gayret ve fedakarlıklarla alınan bir başarıdır. Milli sporcumuzu ve İl Müdürlüğü Antrenörümüz Esat Kaya'yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti
Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kick Boks Dünya ikincisi Türksoy, İl Müdürü Kabakcı'yı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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