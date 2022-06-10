Kick Boks Dünya Kupası'nda başarılı olan iki arkadaş şampiyonluklara odaklandı

7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda ikincilik elde eden Elazığlı lise öğrencileri Alpaslan Hamza Kıvık (16) ile Orhan Bulğak (16), dünya ve Avrupa şampiyonluğu için birlikte antrenman yapıyor.

İstanbul'da 12-15 Mayıs'ta yapılan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda gençler kategorisinde farklı branşlarda rakiplerini yenerek ikincilik elde eden Alpaslan Hamza Kıvık ve Orhan Bulğak, şampiyonluk hedefiyle milli takım antrenörü Zülfü Topuz gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Gündüz eğitimlerine devam eden iki arkadaş, akşam da sporcusu oldukları kulüpte birlikte antrenman yaparak dünya ve Avrupa şampiyonluğu için ter döküyor.

Alpaslan Hamza Kıvık, AA muhabirine, ortaokul yıllarında televizyondan ve internetten müsabakalarını izlediği ünlü kick boks sporcuları Badr Hari ve Gökhan Saki'nin başarılarından ve hayat hikayelerinden etkilenerek kick boksa başladığını söyledi.

Yaklaşık 2 yıl boksla ilgilendiğini, son 2 yıldır da kick boksta kendini geliştirdiğini kaydeden Alpaslan Hamza, dünya çapında şampiyon bir kick boksçu olup ülkesini gururlandırmanın hayaliyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Büyük bir heyecanla antrenmanlara katıldığını aktaran genç sporcu, şöyle konuştu:

"Gençler low kick branşında ikincilik elde ettim, bunu Zülfü hocamın destekleri sayesinde başardım. Zülfü hocamın emekleriyle yaptığımız çalışmalar neticesinde kısa sürede güzel bir başarı elde ettim, bunun devamını diliyorum. Hedefim milli sporcu olarak şampiyonalarda ülkemi ve ilimizi başarıyla temsil edebilmek."

"Şampiyonluk elde etmek istiyorum"

Gençler full contact branşında dünya ikincisi olan Orhan Bulğak ise dövüş sporlarına ilgisinin küçük yaşlarda başladığını, kendisinin de arkadaşı Alpaslan Hamza Kıvık gibi kick boksun önemli isimlerinden Badr Hari ve Gökhan Saki'den etkilenerek bu spora yöneldiğini anlattı.

Öncelikli hedefinin 20-27 Haziran'da Kocaeli'de yapılacak Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya almak olduğunu dile getiren Orhan, "Daha sonra hedefim milli takıma girebilmek, beraberinde daha sıkı ve özverili idman yaparak ileride yapılacak dünya ve Avrupa şampiyonalarında şampiyonluk elde etmek." ifadelerini kullandı.

"Onların içten, samimi ve disiplinli çalışmalarını gördüm"

Antrenör Zülfü Topuz, sporcularının özverili ve disiplinli çalışmalarının sonucunda çıktıkları ilk uluslararası şampiyonada önemli bir başarı elde ettiğini, bunun gurur verici olduğunu kaydetti.

Alpaslan Hamza ve Orhan'ın aynı zamanda derslerindeki başarılarının, saygılı kişiliklerinin hem okullarında hem de çevrelerinde takdirle karşılandığını ifade eden Topuz, sporcularının diğer gençlere de örnek olduğunu belirtti.

Topuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onların içten, samimi ve disiplinli çalışmalarını gördüm. Tabii ki bir antrenör olarak bana düşen de onların elinden tutmak ve onları başarıya doğru taşımak. Dünya Kupası'ndaki başarılarıyla bizlere ümit verdiler. Spor, insanları her türlü kötü alışkanlıktan uzak tuttuğu gibi insanlara kişilik de kazandırıyor. Spor camiası içinde yetişen insanlar, daha disiplinli, öz güvenli, bilinçli ve duyarlı yetişiyor. Ülkemize yararlı fert haline geliyorlar. Her zaman spor yapalım."

Zülfü Topuz, sporda başarı elde etmek için disiplinli, özverili ve çok çalışmanın gerektiğini sözlerine ekledi.