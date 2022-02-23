Kick Boks profesyonelde 2 madalya - Son Dakika
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Kick Boks profesyonelde 2 madalya

23.02.2022 17:30
Kick Boks profesyonelde 2 madalya

DÜZCE(İHA) – Kocaeli'de yapılan büyükler profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler.

DÜZCE(İHA) – Kocaeli'de yapılan büyükler profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Kick Boks Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Büyükler Profesyonel Kick Boks Türkiye Şampiyonası, İzmit Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü Aslan Doğan eşliğinde katılan Ekrem Ahmet Aksan ve Samet Çavuş üçüncü olarak madalya ile döndüler. - DÜZCE

YORUMLAR
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12 yıl ringlerde dövüştü, şimdi hem antrenörlük hem hakemlik yapıyor 12 yıl ringlerde dövüştü, şimdi hem antrenörlük hem hakemlik yapıyor Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor Türkiye kick boksta Avrupa ve dünyada ilk 2'de olmak istiyor

Kick Boks, Türkiye, Kocaeli, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kick Boks profesyonelde 2 madalya - Son Dakika


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