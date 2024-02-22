Kick Boks Dünya Şampiyonu Kadir Yıldırım, Glory\'de yer almak istiyor

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Kick boks dünya şampiyonu Kadir Yıldırım, dövüş sanatları kampı SENSHI'nin gala gecesinde çıkacağı maçta kendini gösterdikten sonra, branşının önemli profesyonel organizasyonlarından Glory'de yer almak istediğini söyledi.

Portekiz'in Albufeira kentinde geçen kasım ayında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda +91 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Kadir Yıldırım, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

Dünya Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını belirten Yıldırım, "Çok önemli 3 kamp yaptım. Dünya Şampiyonası'nda seri başı olduğum için ilk turu bay geçtim. İkinci ve üçüncü turlarda da rakiplerimi mağlup ettim. Finalde Hırvat rakibimi yenerek şampiyonluğa ulaşabildim." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın Varna kentinde 22-25 Şubat tarihlerinde düzenlenecek dövüş sanatları kamp organizasyonuna katılacağını aktaran ay-yıldızlı sporcu, "SENSHI, Glory'den önceki en prestijli kick boks organizasyonu. Burada çok büyük sporcular var. Katılacağım bu organizasyon, dünyadaki Glory ve One Championship gibi büyük organizasyonların da basamağı. Yunan bir rakibim vardı. Onunla müsabakaya çıkacaktım ama sakatlığından dolayı maçtan çekildi. Yeni rakibim de Belçikalı Asdren Gashi oldu. 24 Şubat'ta karşılaşacağız. O da Glory için bir basamak. Bence Gashi'yi yendikten sonra diğer büyük spor organizasyonlarından teklif alacağım." diye konuştu.

"Profesyonel anlamda gerideyiz"

Kick boksun Türkiye'deki durumunu değerlendiren Yıldırım, "Milli takımlar düzeyinde dünya şampiyonluğu yaşadık. 10 dünya şampiyonu çıkardık. Kick boks tarihinde bir ilki gerçekleştirdik. Milli takımlar düzeyinde zirvede olsak da profesyonel anlamda gerideyiz. Yine de gelecekte Türk sporcular adından söz ettirecektir." ifadelerini kullandı.

Kick boksa profesyonel bir şekilde baktığını belirten Kadir Yıldırım, "Bu branşın çok önemli püf noktaları var. Benim de hiç değişmeyen 4 kuralım var. Antrenman, dinlenme, beslenme ve uyku. Beslenme ve antrenman için maddi desteğe ihtiyaç var. Bu yüzden sponsorluklar, bu işin başka bir püf noktası. Şampiyonluklarım, maddi destekler sayesinde gerçekleşti. Dünyanın en iyi isimleriyle Sırbistan'da antrenman yaptım. Kapçak Emlak bu konuda bana çok destek oldu. Bu tarz maddi destekler, bizim gibi sporcular için çok önemli." şeklinde konuştu.

"Kızım ve eşim, en önemli motivasyon kaynağım"

Kick boks gibi zor bir sporu yaparken motivasyonun önemli olduğu dile getiren milli kick boksçu, şunları kaydetti:

"Kızım maça çıkarken beni arıyor ve 'Senin için namazımı kıldım, duamı ettim.' diyor. Benim bu sözleri duyduktan sonra kaybetme lüksüm yok. Maça hazırlanırken ve ısınırken aklıma hep kızım geliyor. Bir maçımda da kızımla beraber ringe çıkmıştım. Kızım ve eşim, en önemli motivasyon kaynağım. Bu röportajı, kızımın üniversite yıllarında izlemesini istiyorum. Kendisi iki buçuk yaşından beri yüzüyor. Eminim ki gelecekte bayrağımızı göndere çekecek başarılar gösterecek."

Başarının maddi güçle geldiğini dile getiren Yıldırım, "Kapçak Emlak'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onların desteğini boşa çıkarmak istemiyorum. Şu anda hayalini kurduğum şeyleri gerçekleştirmek istiyorum. Dünya şampiyonluğu yaşadım. Milli takımlar düzeyinde de bu başarıya ulaştım. Eminim ki Glory'de veya One Championship'te bu başarılar gelecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kadir Yıldırım'ın antrenman partnerliğini de yapan altın kemerli kick boksçu Muhammed Dursun ise Yıldırım'ın tecrübelerinden faydalandığını belirterek, "Kadir, 2023 yılında dünya şampiyonu olarak kendisini dünyaya kanıtladı. Çok büyük bir organizasyonda dövüşecek. İnşallah şampiyon olacak ve Glory'de de mücadele edecek. Kadir, diğer ağır sıklet sporcularından ayrılıyor. Güçlü ve vücudunu çok iyi kullanıyor. Başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.