Kılıç'tan Düşme Potası Açıklaması

Spor

- Kemal Kılıç: "İnşallah en kısa zamanda bu düşme potasından çıkarız"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, Kocaelispor maçı sonrası açıklamasında, "Son iki haftayı kazançlı bitirdik. İnşallah en kısa zamanda bu düşme potasından çıkarız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Kocaelispor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından değerlendirmede bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Mustafa Kemal Kılıç, "İki hafta üst üste çok zor oyunlara çıktık. İki tane muhtemel şampiyon olacak takımlarla karşılaştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, hem rakibi durdurmak hem karşı kaleye gidip gol pozisyonları üretme anlamında uzun süre bunu başarabildiler. Maçın 75. dakikasına kadar bunu başardığımızı düşünüyorum. Son yedi sekiz dakika baskı altında kaldık. Bu da normaldi. Çünkü çok özel oyuncular, çok silahları olan bir takımla karşılaştık. Oyuna girenin çıkanı çok kaliteli bir takım. Dolayısıyla o bölümlerde takımımız biraz geriye yaslandı. Bunlar da normal ama totalde bakarsak iki hafta üst üste hem Karagümrük hem Kocaelispor'dan puan alarak yolumuza devam etmek, çok tehlikeli bir durumdaki takımımızla devam önemli bir moraldir. İki haftayı kazançlı olarak önde bitirdik. İnşallah bundan sonraki oyunlarda yani kendi bölgemizdeki takımlarla yapacağımız oyunları kazanırız. İnşallah en kısa zamanda bu düşme potasından çıkarız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.