Kılıçaslan Yıldızspor, Son 4 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi - Son Dakika
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Kılıçaslan Yıldızspor, Son 4 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

Kılıçaslan Yıldızspor, Son 4 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kılıçaslan Yıldızspor, son 4 maçında topladığı 10 puanla 3. sıraya yükseldi ve lider ile arasında sadece 1 puan fark kaldı.

24.12.2024 08:57  Güncelleme: 08:58
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Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi A Grubu ekibi Kılıçaslan Yıldızspor, ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyerek zirve yarışındaki iddiasını ortaya koydu.

Türkiye Kadınlar 2. Futbol Ligi A Grubu'nda mücadele eden Kayseri temsilcisi Kılıçaslan Yıldızspor, ligde seriye bağladı. Son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-beyazlı takım, topladığı 10 puan ile 3. sıraya yerleşti. Lider ile arasında sadece 1 puan fark bulunan Kılıçaslan Yıldızspor, lige kendi evinde 1955 Batman Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak başladı.

Kayseri ekibi bu maçın ardından sırasıyla Vangücü ile 1-1 berabere kalırken, Osmaniye Kadın'ı 3-0, Kahramanmaraş Anadoluspor'u 5-4 ve Erzincan Gençlergücü'nü 4-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin 6. hafta mücadelesinde 29 Aralık Pazar günü grup lideri Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor'a konuk olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kılıçaslan Yıldızspor, Son 4 Maçta Yenilgi Yüzü Görmedi - Son Dakika

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