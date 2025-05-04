Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Kupasını Aldı - Son Dakika
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Spor

Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Kupasını Aldı

Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Kupasını Aldı

Kilis Belediyespor, Araban Belediyespor'u 5-0 mağlup ederek 3. Lig kupasını kazandı.

04.05.2025 21:23
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Bölgesel Amatör Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Kilis Belediyespor, TFF 3. Lig kupasını almanın sevincini yaşadı.

Sahasında ağırladığı Araban Belediyesporu 5-0 yenen Kilis Belediyespor, grubunda şampiyonluğunu ilan etti.

Kilis Valisi Tahir Şahin, sezonu şampiyonlukla tamamlayan takımı, tebrik etti.

Belediye Başkanı Hakan Bilecen de şampiyonluk dolayısıyla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Keleş'te Kilis'in 16 yıllık yaşadığı 3. Lig hasretini sonlandırdıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası futbolcular ve taraftarlar tarafından kaldırıldı.

Sahada şampiyonluk kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kilis Belediyespor TFF 3. Lig Kupasını Aldı - Son Dakika

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